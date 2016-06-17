Москва, Россия — 17 июня 2016 г. Тинькофф Банк снижает процентные ставки по рублевым вкладам, открытым или пролонгированным с 24 июня 2016 г. Процентные ставки по рублевым вкладам, открытым или пролонгированным до 23 июня 2016 г. включительно, а также ставки по валютным вкладам и всем накопительным счетам остаются без изменений.
Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) со стандартной ставкой:
- 6,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 7%);
- 7% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 8%);
- 8% годовых на 12 месяцев (было 9%);
- 7,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 8%).
Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) с повышенной ставкой:
- 7% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 7,25%);
- 7,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 8,5%);
- 9% годовых на 12 месяцев (было 10%);
- 9% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (ставка не изменилась).
Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).