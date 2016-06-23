АО «Тинькофф Банк» сообщает, что с 23 июня 2016 г. у Банка изменится БИК и номер корреспондентского счета.
Новые реквизиты:
БИК 044525974
К/с 30101810145250000974
в ГУ Банка России по ЦФО
Указанные изменения не повлекут за собой изменения прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и контрагентам. Все действующие договоры, условия обслуживания, а также номера расчетных банковских счетов останутся неизменными. Переоформление действующих договоров не требуется.
Остальные платежные реквизиты Банка останутся прежними:
АО «Тинькофф Банк»
Адрес: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
к/с 30101810145250000974
в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН/КПП 7710140679/775001001
БИК 044525974