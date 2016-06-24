Тинькофф Банк успешно разместил облигационный займ на 3 млрд руб. с купоном 11,7%

Тинькофф Банк успешно разместил облигационный займ на 3 млрд руб. с купоном 11,7%

Москва, Россия — 23 июня 2016 года.

Тинькофф Банк сообщает об успешном закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 3 млрд рублей. Итоговая ставка купона составила 11,7% годовых.



23 июня 2016 г. успешно закрылась книга заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» серии БО-07. Объем выпуска составил 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и с офертой через 1,5 года с даты размещения.



Привлеченные средства Тинькофф Банк планирует направить на развитие бизнеса.



Заявки на выпуск собирались 23 июня 2016 г. с первоначальным ориентиром по ставке купона 12,00% — 12,50% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2,5 раза. Большой интерес к выпуску позволил дважды снижать указанный диапазон.



По итогам закрытия книги заявок общий объем спроса составил 7,6 млрд рублей, а процентная ставка по первым трем купонным выплатам установлена на уровне 11,7%.



Сергей Пирогов, вице-президент Тинькофф Банка по корпоративному финансированию, прокомментировал: «Мы рады вернуться на российский рынок облигаций после трехлетнего перерыва. Высокий спрос на наши бумаги со стороны инвесторов позволил нам собрать сильную книгу заявок и существенно снизить цену размещения. Успех этого размещения показывает, что российский рынок облигаций открыт для таких привлекательных инвестиционных идей, как наша».



Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Совкомбанк.



Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 30 июня 2016 г.