Сервис для малого и среднего бизнеса Тинькофф Банка признан одним из лучших на рынке по версии агентства Markswebb Rank & Report

По результатам исследования аналитического агентства Markswebb Rank & Report, Тинькофф Банк занял второе место в категории интернет-банков для начинающего бизнеса и пятое место в категории интернет-банков в категории профессионального бизнеса.



Федор Бухаров, директор Тинькофф Бизнеса, прокомментировал результаты исследования: «Тинькофф Банк — новичок в сфере малого и среднего бизнеса, мы работаем в этом направлении чуть больше полугода, при этом нам уже есть чем гордиться. Прежде всего, я имею в виду признание клиентов — на сегодняшний день мы открываем больше 4 000 расчетных счетов в месяц. А теперь наш сервис отметили и эксперты Markswebb Rank & Report. Второе и пятое место — отличный результат для первого года работы сервиса для малого и среднего бизнеса Тинькофф Банка. Но у нас большие планы по развитию сервиса, поэтому мы рассчитываем, что в следующем году результаты нашей работы будут еще заметнее».



Исследование эффективности интернет-банков для малого бизнеса Business Internet Banking Rank 2016 оценивает возможности управления расчетными счетами и другими банковскими продуктами через интернет-банк, а также удобство интерфейсов интернет-банка при совершении операций. Агентство оценивало эффективность банковского онлайн-обслуживания с точки зрения начинающего бизнеса и с точки зрения профессионального бизнеса.