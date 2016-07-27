Москва, Россия — 27 июля 2016 г.
Тинькофф Банк приглашает любителей интерактивных игр поучаствовать в «Тинькофф Квесте — 2016», призовой фонд которого составит 1 миллион рублей.
Олеся Шинелько, менеджер по спецпроектам Тинькофф Банка, прокомментировала: «Мы устраиваем квест для наших клиентов уже второй год подряд. В этот раз мы учли отзывы участников прошлогодней игры и изменили формат. „Тинькофф Квест — 2016“ будет гораздо более динамичным, так как все задания нужно будет пройти за один день. Сами задания тоже изменились — перед тем как выполнить задание, его нужно будет разгадать. Еще одно изменение — в этом году мы привязали квест к городским локациям Москвы. Возможно, в будущем мы проведем квесты и в других крупных городах России.
От „Тинькофф Квеста — 2016“ мы рассчитываем получить большой вирусный эффект и увеличить объем транзакций активных карт».
«Тинькофф Квест — 2016» пройдет 6 августа 2016 г. В 10.00 по московскому времени участники получат СМС-сообщение с первым заданием, после его выполнения они получат следующее задание. Так, для прохождения квеста нужно будет последовательно выполнить 12 заданий в течение дня. Время окончания квеста — 19.00.
Чтобы принять участие в квесте Тинькофф Банка, нужно зарегистрироваться по ссылке. Для выполнения заданий участнику будут нужны смартфон, банковская карта Тинькофф Банка и транспортная карта «Тройка». Участники, у которых нет карты Тинькофф Банка, еще успеют ее оформить на сайте Tinkoff.ru.
Главный приз «Тинькофф Квеста — 2016» — 1 миллион рублей. Его разделят между собой 5 первых победителей. Участники, занявшие 6–10 места получат iPad от Связного. Остальным победителям будут начислены на карты Тинькофф Банка 5 000, 2 000 или 1 000 бонусных баллов в зависимости от результатов прохождения квеста. 1 бонусный балл равен 1 рублю РФ.
Проведение квеста стало возможным благодаря real-time marketing платформе EVAM. Это платформа, которая позволяет делать клиентам релевантные и персонифицированные предложения. При проведении квеста платформа EVAM в режиме реального времени фиксирует операции по банковским картам, определяет, соответствуют ли эти операции заданным условиям квеста и выдает следующее задание.
Для Тинькофф Банка это второй опыт проведения квеста, первый раз «Тинькофф Квест» прошел в 2015 г. Тогда он продлился 35 календарных дней, в течение которых участники выполнили 7 заданий. В «Тинькофф Квесте — 2015» приняли участие 15 000 клиентов Тинькофф Банка, 444 из которых выполнили финальное задание. В результате призовой фонд в один миллион рублей был поделен между всеми победителями равными долями. Интерес к квесту со стороны участников был настолько большой, что Тинькофф Банк в ходе игры увеличил призовой фонд и дополнительно начислил каждому победителю 5 000 бонусных баллов на банковские карты.
В результате «Тинькофф Квеста — 2015» Банк привлек новых клиентов и увеличил транзакционную активность по портфелю кобрендовых кредитных карт на 40%. Также квест получил большой отклик в социальных сетях, что позволило привлечь новых подписчиков на официальные страницы Банка.