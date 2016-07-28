Тинькофф Банк стал лидером по абсолютному объему прироста и укрепил позицию второго крупнейшего игрока по доле рынка кредитных карт.Москва, Россия — 28 июля 2016 года.Тинькофф Банк сегодня публикует результаты исследования рынка кредитных карт России во втором квартале 2016 года.Исследование основано на данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).Во втором квартале рынок кредитных карт продолжил сокращение: падение составило 1,1% или 11,7 млрд руб. в абсолютном выражении. Объем рынка составил 1,02 трлн рублей. Больше всего рынок сократился в апреле (на 10,7 млрд руб.), при этом в мае рынок показал небольшой рост на 2,7 млрд руб., который был нивелирован падением в июне на 3,7 млрд руб.При этом, по данным Банка России, портфель кредитов физическим лицам вырос во втором квартале на 0,2% до 10,6 трлн рублей. Таким образом, рост других сегментов потребительского кредитования смог во втором квартале перекрыть падение рынка кредитных карт.Для рынка кредитных карт по-прежнему характерна высокая концентрация. Совокупная доля пяти крупнейших банков (Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ-24, Альфа-Банк и Банк Русский Стандарт) увеличилась на 0,8 п.п. до 71,9% (71,1% в первом квартале 2016 г.). При этом рост показали только участники топ-3: Сбербанк (0,5 п.п.), Тинькофф Банк (0,7 п.п.) и ВТБ-24 (1 п.п.). Альфа-Банк сумел сохранить свою долю в 7,2%, в то время как Банк Русский Стандарт потерял 0,6% рынка. Совокупная доля топ-10 банков выросла на 0,6 п.п. и составила 83,5%. Доля двадцати крупнейших банков выросла на 0,5 п.п. до рекордного в 2016 г. уровня и составила 94,3%.Основные игроки рынка продемонстрировали следующую динамику портфелей кредитных карт:Лидер рейтинга, Сбербанк, показал незначительно увеличение портфеля кредитных карт на 0,04% до 418,2 млрд руб., доля Сбербанка увеличилась до 41,1% (в первом квартале — 40,6%).Тинькофф Банк стал лидером по абсолютному объему прироста: во втором квартале портфель увеличился на 5,8 млрд руб. до 95,6 млрд руб., что укрепило позиции банка как второго крупнейшего игрока в сегменте кредитных карт с долей рынка 9,4% (8,7% в первом квартале). В относительном выражении рост составил 6,4%, что является вторым результатом.Портфель ВТБ-24 вырос на 0,5 млрд руб. до 81,4 млрд руб., что соответствует доле рынка в 8,0% (в первом квартале — 7,9%).Объем портфеля Альфа-Банка остался без изменений по сравнению с первым кварталом на уровне 73,6 млрд руб., что позволило банку сохранить четвертое место по объему доли рынка, которая тоже осталась неизменной на уровне 7,2%.Портфель Банка Русский Стандарт продолжил сокращаться: во втором квартале падение составило 6,7 млрд руб. в абсолютном выражении и 9,7% в относительном. Несмотря на падение доли, банк сохранил пятое место по доле рынка в 6,1% (в первом квартале — 6,1%).Банк Восточный стал лидером по относительному приросту — рост его портфеля составил 12,7% или 3,6 млрд руб. в абсолютном выражении, что позволило ему обойти ОТП Банк и занять 6 место в топ-10 с долей рынка в 3,1% (в первом квартале — 2,8%).Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал динамику портфеля: «Данное исследование показывает, что мы продолжаем укреплять свои позиции в сегменте кредитных карт, несмотря на непростую ситуацию на рынке. Мы увидели первые признаки улучшение ситуации летом прошлого года. Качество входящего потока клиентов постепенно улучшилось, в результате чего у нас повысился уровень одобрения кредитных заявок: если в конце 2014 г. мы одобряли не более 15% входящих заявок, то с конца прошлого года этот уровень составляет около 25%. При этом стоимость риска продолжает снижаться. Это позволяет нам говорить о том, что дно кризиса пройдено. Мы прогнозируем рост нашего портфеля на уровне 15–20% по итогам этого года при сохранении позитивной динамики его качества».Методология:Данный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка.При составлении отчета банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)). Из аналитики исключен ПАО «Почта Банк», учитывающий на анализируемых счетах задолженность не только по кредитным картам.