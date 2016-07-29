Тинькофф Банк запустил мультивалютные вклады

Москва, Россия — 29 июля 2016 г.

Тинькофф Банк объявляет о запуске мультивалютных вкладов.



Клиенты Тинькофф Банка теперь могут хранить деньги на одном вкладе сразу в нескольких валютах — в рублях РФ, долларах США, евро и фунтах стерлингов. Для каждой валюты мультивалютного вклада открывается отдельный счет, процентные ставки по каждому из счетов равны ставкам по вкладам в соответствующей валюте. В рамках одного мультивалютного вклада клиенты могут конвертировать деньги из одной валюты в другую, не теряя уже начисленных процентов по каждому из счетов.



Воспользоваться сервисом просто: откройте вклад в любой валюте или выберите любой текущий вклад и переведите его в мультивалютный. Сумму можно конвертировать по своему усмотрению. Конвертация проходит по курсу, действующему в онлайн-банке Тинькофф на данный момент.



При переводе уже открытого вклада в мультивалютный процентная ставка по исходной валюте не изменится. Процентные ставки по остальным валютам будут равны действующим ставкам соответствующих валютных вкладов.



Артем Яманов, старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф Банка, прокомментировал запуск мультивалютных вкладов: «Клиенты Тинькофф Банка давно просили нас запустить мультивалютные продукты, мы решили начать с вкладов. Теперь, чтобы хранить деньги в разных валютах, не нужно заводить несколько вкладов. Достаточно зайти в личный кабинет на сайте Tinkoff.ru или в мобильное приложение, выбрать нужную валюту и моментально перевести одновалютный вклад в мультивалютный. Наши клиенты смогут конвертировать валюту вклада в любое удобное им время и при этом не потеряют накопленных процентов по вкладу. При этом для всех счетов одного вклада будет действовать один договор и один срок окончания вклада. Таким образом, теперь наши клиенты смогут моментально реагировать на изменения курсов валют и еще более эффективно управлять собственными финансами».



Клиенты Тинькофф Банка могут конвертировать деньги между валютными счетами в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении. В Тинькофф Банке действует интеллектуальный процесс выставления курса валют в режиме реального времени, что позволяет банку предлагать клиентам курсы валют, максимально приближенные к биржевым. Поэтому пользователи мультивалютных вкладов могут моментально конвертировать средства по наиболее выгодному курсу, что может быть особенно актуально в период сильной волатильности.



В связи с запуском мультивалютных вкладов со 2 августа 2016 г. в тарифах по дебетовым картам изменится пункт о списании платы за обслуживание:



Плата за обслуживание теперь не снимается, если действует хотя бы одно из этих условий:



на счетах вкладов в валюте дебетовой карты суммарно есть минимальная сумма вклада;

при наличии активного кредита наличными в рублях РФ;

если это предусмотрено общими условиями программ лояльности;

при наличии за расчетный период на карте не менее 30 000 руб. / 1 000 долларов США / 1 000 евро / 1 000 фунтов стерлингов.

Также со 2 августа 2016 г. вступят в силу изменения в тарифах по одновалютным вкладам:



Теперь максимальная сумма одного вклада — 30 000 000 рублей / 1 000 000 долларов США / 1 000 000 евро / 1 000 000 фунтов стерлингов. Независимо от валюты клиент может открыть не больше 8 вкладов, а сумма всех вкладов не должна быть больше — 100 000 000 рублей или эквивалент в валюте по курсу ЦБ РФ.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).