Напоминание об изменении платежных реквизитов Тинькофф Банка

Москва, Россия — 22 августа 2016 года.

АО «Тинькофф Банк» напоминает, что с завтрашнего дня Банк прекращает принимать переводы, отправленные с использованием старого БИК.



Используйте новые реквизиты (действуют с 23 июня 2016 года):

БИК 044525974

К/с 30101810145250000974

в ГУ Банка России по ЦФО



Указанные изменения не повлекут за собой изменения прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и контрагентам. Все действующие договоры, условия обслуживания, а также номера расчетных банковских счетов останутся неизменными. Переоформление действующих договоров не требуется.



Остальные платежные реквизиты Банка останутся прежними:

АО «Тинькофф Банк»

Адрес: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1

к/с 30101810145250000974

в ГУ Банка России по ЦФО

ИНН/КПП 7710140679/775001001

БИК 044525974



Переводы, отправленные по старому БИК, зачисляться не будут и будут возвращены в банк-отправитель.