Москва, Россия — 22 августа 2016 года.
АО «Тинькофф Банк» напоминает, что с завтрашнего дня Банк прекращает принимать переводы, отправленные с использованием старого БИК.
Используйте новые реквизиты (действуют с 23 июня 2016 года):
БИК 044525974
К/с 30101810145250000974
в ГУ Банка России по ЦФО
Указанные изменения не повлекут за собой изменения прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и контрагентам. Все действующие договоры, условия обслуживания, а также номера расчетных банковских счетов останутся неизменными. Переоформление действующих договоров не требуется.
Остальные платежные реквизиты Банка останутся прежними:
АО «Тинькофф Банк»
Адрес: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
к/с 30101810145250000974
в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН/КПП 7710140679/775001001
БИК 044525974
Переводы, отправленные по старому БИК, зачисляться не будут и будут возвращены в банк-отправитель.