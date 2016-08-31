Москва, Россия — 30 августа 2016 г.
Тинькофф Банк оптимизировал тарифную сетку для сервиса «Тинькофф Оплата». В частности, была снижена комиссия на интернет-эквайринг для компаний с месячным оборотом до 1 млн рублей.
С 24 августа 2016 г. комиссия за интернет-эквайринг рассчитывается следующим образом:
Базовый месячный оборот компании Комиссия
0-3 млн руб. 2,79%
3-5 млн руб. 2,6%
5-10 млн руб. 2,45%
10-20 млн руб. 2,3%
Свыше 20 млн руб. Тарифный план определяется индивидуально
Обновленная тарифная сетка стала более сбалансированной и позволяет Тинькофф Банку по максимуму учитывать интересы малого бизнеса, предоставляя небольшим компаниям и стартапам интернет-эквайринг на привлекательных условиях.
«Тинькофф Оплата» — сервис по приему онлайн-платежей для интернет-магазинов. Сервис позволяет принимать безопасные онлайн-платежи по банковским картам Visa, MasterCard и МИР (с 1 сентября 2016 года).