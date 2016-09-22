Тинькофф Банк начал обслуживать клиентов в Телеграме. Клиенты теперь могут обращаться в службу поддержки Банка по телефону, электронной почте, в чате, социальных сетях и мессенджере «Телеграм».
Сергей Буланкин, вице-президент Тинькофф Банка по обслуживанию клиентов, прокомментировал: «Мы в Тинькофф Банке предоставляем клиентам максимум возможностей и инструментов для управления финансами и для связи с нами. Каждый сам выбирает, как с нами связаться. Если у клиента срочный вопрос, при этом ему неудобно или не хочется звонить, он может написать в чат или мессенджер, мы с удовольствием поможем, используя эти современные способы общения. Иногда клиенты присылают документы или скриншот экрана прямо во время диалога с сотрудником Банка, что зачастую ускоряет решение вопроса. Количество положительных отзывов о нашем чате постоянно растёт, и запуск обслуживания в Телеграме был высоко оценён клиентами».
Тинькофф Банк работает без отделений и обслуживает клиентов удаленно — по телефону и электронной почте, а также в чатах, социальных сетях, в мессенджере «Телеграм» и на банковских форумах. Какой бы канал коммуникаций ни выбрал клиент, ему ответит квалифицированный сотрудник, у которого есть доступ ко всей истории обращений в банк. Обслуживание клиентов в Телеграме аналогично обслуживанию в чате на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении. Сотрудники Банка отвечают на первое сообщение клиента в течение одной минуты, затем ведут диалог в режиме реального времени.
Чтобы обратиться к сотруднику Тинькофф Банка через Телеграм, нужно в строке поиска контактов ввести TinkoffServiceBot и отправить команду «/start». Второй способ — перейти по ссылке и отправить команду «/start». Тинькофф банк обслуживает клиентов через Телеграм круглосуточно и без выходных.