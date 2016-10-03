Тинькофф Банк совместно с БКС Брокер запустил сервис "Тинькофф Инвестиции"

Москва, Россия — 3 октября 2016 г.

Тинькофф Банк совместно с БКС Брокер запустил Тинькофф Инвестиции. Благодаря новому сервису клиенты могут выбирать ценные бумаги в личном кабинете финансовой платформы Tinkoff.ru и оплачивать их банковской картой.



В настоящий момент доступ к сервису возможен только по приглашениям. Информацию о получении приглашения можно узнать по адресу www.tinkoff.ru/invest.



Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых продуктов, прокомментировал: «До недавнего времени инвестиции в ценные бумаги были доступны только ограниченному кругу людей со специальным финансовым образованием. Клиенту требовалось приезжать лично в офис брокерской компании, изучать самостоятельно сотни страниц договора с терминологией, которую могут понять только профессиональные трейдеры, разбираться с запутанными тарифами на обслуживание брокерского счета, а также самостоятельно изучать тонкости работы торговых терминалов и биржи.



Биржевые инструменты при должном использовании дают более высокий доход, чем проценты по вкладам, поэтому мы не видим ни одной причины, по которой эта услуга должна оставаться малодоступной. Мы увидели потребность в новом сервисе, который позволил бы любому человеку независимо от образования и профессии зарабатывать на фондовом рынке, и создали инвестиционную платформу с интерфейсом, понятным любому пользователю.



Купить ценные бумаги теперь так же просто, как купить товар в интернет-магазине — достаточно выбрать ценную бумагу и оплатить ее банковской картой. Мы не знаем ни одного другого сервиса, который давал бы такой понятный и прозрачный инструмент для инвестиций в ценные бумаги на фондовой бирже».



Управляющий директор БКС Брокер Андрей Алетдинов отметил: «По мере снижения доходности традиционных вкладов и роста финансовой грамотности наблюдается реальный рост спроса на инвестиционные инструменты, поэтому актуальность нашего партнерского проекта с Тинькофф Банком трудно переоценить. Уверен, что это сотрудничество позволит не только усилить позиции двух компаний на рынке финансовых услуг, но и расширить прослойку частных инвесторов в стране, вкладывающих в инструменты фондового рынка, повысить финансовую культуру».



Клиенты сервиса «Тинькофф Инвестиции» могут инвестировать в ценные бумаги на бирже NASDAQ, на Московской и Нью-Йоркской фондовых биржах, а также в ценные бумаги материнской компании Тинькофф Банка на Лондонской бирже. Они вкладывают деньги в акции российских и зарубежных компаний, облигации, номинированные в рублях и долларах, а также в валюту по биржевым ценам.



Клиентам инвестиционной платформы доступны для покупки еврооблигации стоимостью от $1 000, тогда как на внешних рынках минимальный порог входа в бумаги составляет $100 000.



Комиссия за совершение сделки на инвестиционной платформе Тинькофф Банка составляет 0,3% от суммы сделки, минимум 99 рублей. Других комиссий нет. Подробнее о тарифах можно узнать по ссылке.



Сервис «Тинькофф Инвестиции» фиксирует цены на момент покупки, поэтому клиенты могут быть уверены, что купят нужное количество бумаг по определенной цене.



Обычно при продаже ценных бумаг через другие сервисы действует технология расчетов «Т+2», поэтому клиентам приходится ждать взаиморасчетов два дня. На инвестиционной платформе Тинькофф Банка при продаже ценных бумаг действует технология расчетов «Т+0». Kлиенты Тинькофф Инвестиций получают доступ к вырученным от продажи бумаг средствам сразу после совершения сделки.



Начать инвестировать с помощью сервиса «Тинькофф Инвестиции» просто:



Пройдите по ссылке Tinkoff.ru/invest и отправьте заявку на открытие брокерского счета.

Единый брокерский счет, открытый клиентами Тинькофф Инвестиций, дает доступ сразу ко всем валютам и биржам, предоставленным сервисом. Инвестиционная платформа Тинькофф Банка сотрудничает с БКС Брокер, запись о том, что клиенты сервиса владеют ценными бумагами, хранится в российском депозитарии. Поэтому их права защищены законами Российской Федерации.



Брокерский счет пополняется мгновенно и без комиссий, это позволяет делать покупки онлайн прямо с банковской карты.



Назначьте встречу с представителем Тинькофф Инвестиций, чтобы подписать договор и получить дебетовую карту Тинькофф Банка.

Дождитесь смс-сообщения или электронного письма об открытии брокерского счета.

Пополните карту Тинькофф Банка любым удобным способом, например, переводом с карты на карту.

На странице Tinkoff.ru/invest выберите ценную бумагу и оплатите ее с помощью банковской карты Тинькофф Банка. Устанавливать специальные программы и носить ключи на флешке не нужно.

Инвестиционная платформа разработана в рамках стратегии трансформации бизнеса в полноценный финансовый супермаркет, где любой пользователь может воспользоваться широким спектром финансовых услуг. В рамках этой стратегии Тинькофф Банк уделяет отдельное внимание сервисам, которыми могут воспользоваться клиенты не только Тинькофф Банка, но и любого другого российского банка.