Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование приняли участие в запуске «Абонемента на флагман» — первого в России абонемента на смартфоны. Подписка позволяет покупать флагманские модели смартфонов Samsung на специальных условиях.
Георгий Чесаков, вице-президент по развитию новых каналов привлечения клиентов Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рады участвовать в запуске нового для России предложения. Благодаря ему самые передовые модели смартфонов Samsung стали намного доступнее. Теперь клиенты могут получить новый смартфон, выплачивая всего 10% в месяц от стоимости устройства. Кроме того, им не нужно беспокоиться о сохранности дорогого смартфона, так как в предложение входит страховой полис от Тинькофф Страхования».
«Абонемент на флагман» можно оформить при покупке в кредит смартфонов Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 edge. При оформлении подписки клиент получает следующие преимущества:
Кредит от Тинькофф Банка без первоначального взноса и с ежемесячными платежами равными 10% от стоимости платежа — 4 990 руб. в месяц для смартфона Samsung Galaxy S7 и 5 990 руб. в месяц для смартфона Samsung Galaxy S7 edge.
Страховая защита смартфона от АО «Тинькофф Страхование». Клиенты могут бесплатно отремонтировать или получить новый смартфон в случае его повреждения или утраты, а также в результате грабежа.
VIP-Cервис для смартфона в течение одного года.
Аксессуар стоимостью до 4 000 руб. в подарок и скидку в 10% на дополнительный аксессуар.
С выходом следующих флагманов линейки Samsung Galaxy клиент может продлить абонемент. Таким образом, выплачивая ежемесячно 10% от стоимости смартфона, клиенты могут каждый год обновлять его и получать дополнительные бонусы от партнеров программы. Продлить абонемент и купить следующий флагман линейки Samsung Galaxy можно при условии, что клиент выплатил хотя бы 8 ежемесячных платежей за предыдущее устройство.
Специальное предложение «Абонемент на флагман» действует до 31 октября 2016 г.
Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.