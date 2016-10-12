Тинькофф Банк снижает ставки по вкладам и валютным накопительным счетам

С 25 октября 2016 г. Тинькофф Банк снижает процентные ставки по вкладам и валютным накопительным счетам, а также меняет порядок выплаты бонуса за пополнение вклада межбанковским переводом.



Процентные ставки по вкладам, открытым или пролонгированным до 24 октября 2016 г. включительно, а также процентные ставки по рублевым накопительным счетам остаются без изменений. Порядок выплаты бонуса за пополнение вклада межбанковским переводом по действующим вкладам сохранится до конца срока вклада.



Условия по вкладам в рублях РФ со стандартной ставкой:

• 5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 6,5%);

• 6% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 7%);

• 7% годовых на 12 месяцев (было 7,5%);

• 6,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 7%).



Условия по вкладам в рублях РФ с повышенной ставкой:

• 5,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 7%);

• 6,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 7,5%);

• 8% годовых на 12 месяцев (было 8,5%);

• 8% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 8,5%).



Условия по вкладам в долларах США со стандартной ставкой:

• 0,1% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 0,5%);

• 0,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1%);

• 1% годовых на 12 месяцев (было 1,75%);

• 1% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 1,75%).



Условия по вкладам в долларах США с повышенной ставкой:

• 0,2% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 0,75%);

• 1% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1,25%);

• 1,5% годовых на 12 месяцев (было 2%);

• 1,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 2%).



Условия по вкладам в евро и фунтах стерлингов со стандартной ставкой:

• 0,1% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 0,5%);

• 0,25% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1%);

• 0,5% годовых на 12 месяцев (было 1,75%);

• 0,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 1,75%).



Условия по вкладам в евро и фунтах стерлингов с повышенной ставкой:

• 0,2% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 0,75%);

• 0,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1,25%);

• 0,75% годовых на 12 месяцев (было 2%);

• 0,75% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 2%).



Процентная ставка по валютным накопительным счетам составит 0,5% годовых (было 0,75%).



Тинькофф Банк меняет порядок выплаты бонуса за пополнение вклада межбанковским переводом. Для вкладов, открытых или пролонгированных с 25 октября 2016 г., при пополнении не позднее чем за 85 дней до окончания срока вклада размер бонуса составит 0,5% от суммы пополнения. Для вкладов, открытых или пролонгированных до 24 октября 2016 г. включительно, порядок начисления бонуса сохранится до конца срока вклада.



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).

