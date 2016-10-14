Москва, Россия — 14 октября 2016 г.
Тинькофф Банк внес изменения в тарифы сервиса для малого и среднего бизнеса.
Клиентам тарифа «Продвинутый» теперь доступна услуга «Переводы физическим лицам — все включено». Она позволяет совершать неограниченное число переводов физическим лицам без комиссии. Стоимость услуги фиксированная — 2 990 руб. в месяц.
В новой редакции тарифов «Простой» и «Продвинутый» уточнены порядок закрытия счета и порядок начисления комиссий.
Ознакомиться с тарифами можно по ссылке.