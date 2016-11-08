Москва, Россия — 8 ноября 2016 г.
В целях повышения качества обслуживания Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы по дебетовым картам с 8 ноября. Теперь при расчете процентов на остаток по счету, лимитов за изъятие средств и повышенного кэшбэка Тинькофф Банк будет учитывать даты совершения операций, а не даты расчетов.
В момент покупки или снятия наличных банк блокирует средства на карте. Окончательное списание денег происходит через 1–2 дня. Это универсальное правило работы международных платежных систем и банков по всему миру. Раньше при расчете остатка по счету, лимитов за изъятие средств и повышенного кэшбэка Тинькофф Банк не учитывал авторизованные операции, расчеты по которым еще не совершены.
Изменение в начислении процентов на остаток по счету:
Пример. Клиент не совершал покупки по банковской карте в течение месяца, при этом в последний день перед выпиской купил товары или услуги по карте на 3 500 руб.
Было. Оплата не попадала в выписку, поскольку еще не была подтверждена платежной системой. Клиент не получал процент на остаток по счету.
Стало. Тинькофф Банк начислит 7% годовых на остаток по счету, даже если клиент потратит на покупки 3 000 руб. или больше в последний день расчетного периода.
Изменение в комиссии за снятие наличных:
Пример. В течение расчетного периода клиент не снимал деньги со счета, при этом снял 150 000 руб. в последний день перед выпиской. Через два дня — уже в новом расчетном периоде — он снял еще 100 000 руб.
Было. Обе операции снятия наличных попадали в новый расчетный период, начислялась комиссия за превышение бесплатного лимита изъятия денег.
Стало. Тинькофф Банк будет учитывать, в каком расчетном периоде банкомат выдал клиенту деньги.
Изменение в начислении повышенного кэшбэка:
Пример. С 1 июля по 30 сентября клиент получал повышенный кэшбэк за покупки в категории «Авиабилеты». Покупка авиабилета, совершенная 30 сентября, проходила в следующем квартале, когда 5% кэшбэк действовал уже на другие товары.
Было. За эти авиабилеты начислялся обычный 1% кэшбэк.
Стало. Тинькофф Банк начислит 5% кэшбэк даже за покупки в последний день квартала.
Изменение в порядке списания платы за обслуживание и платы за СМС-банк
Пример. Клиент потратил все деньги с банковской карты. При этом Банк видит положительный баланс на счете до тех пор, пока оплата не подтверждена.
Было. Если в этот момент по тарифу было необходимо списать деньги за обслуживание или СМС-банк, Банк их списывал. Клиент уходил в минус по карте.
Стало. Тинькофф Банк смотрит на доступный клиенту остаток на карте. Если клиент потратили все деньги с карты и тратить больше нечего, плата за обслуживание карты или за СМС-банк списана не будет.
Ознакомиться с тарифами можно по ссылке.