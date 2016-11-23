Тинькофф Банк стал лауреатом Премии Рунета

Тинькофф Банк стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Технологии и инновации» за создание универсальной финансовой платформы Tinkoff.ru.



Торжественная церемония вручения Премии Рунета прошла 22 ноября 2016 г. в Москве. Статуэтки Премии Рунета получили победители в шести основных и двух специальных номинациях, а также победитель народного голосования.

В номинации «Технологии и инновации» эксперты премии оценивали организации и проекты, развивающие технологические направления интернета, инновационные проекты и направления. По итогам голосования, победителем номинации стала универсальная финансовая платформа Tinkoff.ru.



Платформа Tinkoff.ru была запущена в апреле 2016 г. Здесь любой пользователь может получить доступ к финансовым продуктам Тинькофф Банка, а также к продуктам других участников рынка. Уже сейчас на универсальной финансовой платформе можно оформить кредитные и дебетовые карты, вклады, страховые полисы, обслуживание малого и среднего бизнеса, взять ипотеку и инвестировать в ценные бумаги. Тинькофф Банк постепенно запускает новые финансовые продукты — собственные и по партнерской схеме. Поэтому в будущем Tinkoff.ru станет отправной точкой для совершения всех финансовых операций.



«Премия Рунета» — национальная награда в области высоких технологий и интернета, учрежденная в 2004 году. Премия отмечает выдающиеся заслуги компаний в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети интернет.