Москва, Россия — 2 декабря 2016 г.
Российский предприниматель, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков примет участие в видеотрансляции VK Live в четверг, 8 декабря. Олег Тиньков ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире.
Трансляция начнется в 18.00 по московскому времени в официальном сообществе Тинькофф Банка ВКонтакте. Вести эфир будет Дмитрий Гришин, председатель совета директоров и сооснователь Mail. Ru Group.
Вопросы для Олега Тинькова можно задать в комментариях к посту.
VK Live — серия онлайн-трансляций в прямом эфире ВКонтакте, где известные бизнесмены, актеры, музыканты, политические деятели, спортсмены и журналисты отвечают на вопросы пользователей социальной сети.