Москва, Россия — 8 декабря 2016 г.
Тинькофф Банк выпустил масштабное обновление мобильных приложений на ключевых платформах.
Тинькофф Банк обновил мобильное приложение для смартфонов на платформе iOS и полностью адаптировал его под формат планшетов iPad. Также вышло обновление мобильного приложения для смартфонов на платформе Android. Таким образом, мобильное приложение Тинькофф Банка теперь доступно для всех наиболее популярных устройств на платформах iOS и Android.
Переводить деньги другим людям в обновленном приложении Тинькофф Банка стало еще удобнее и быстрее. Для перевода денег нужно перейти на страницу оплаты, выбрать способ перевода и ввести его реквизиты. При этом знать номер банковской карты получателя теперь не обязательно. В мобильном приложении Тинькофф Банка можно переводить деньги клиентам любого российского банка по номеру телефона. За переводы с дебетовой карты по номеру телефона и по номеру карты на сумму до 20 000 в месяц комиссия по-прежнему не взимается.
Также пользователи мобильного приложения теперь могут:
Оформить подписку на счета от ЖКУ-Москва, Мосэнергосбыт-Москва, МГТС и оплатить счета в один клик;
Оформить подписку на уведомления о штрафах ГИБДД и о задолженностях в ФНС и ФССП;
Прямо в приложении назначить встречу для получения банковской карты после одобрения заявки.
Изменить способ подтверждения покупок по карте — ПИН-кодом или подписью;
Узнать, кто из контактов в телефонной книге пользуется Тинькофф.
Скачать приложения можно по ссылкам в App Store и Google Play.
Тинькофф Банк уделяет отдельное внимание развитию мобильных сервисов. Через главное приложение Тинькофф Банка всем пользователям доступны как собственные продукты Банка, так и продукты других игроков рынка.