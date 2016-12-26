Группа Тинькофф запустит семь центров разработки по всей стране

Москва, Россия — 9 декабря 2016 г.

В ближайшие два года Группа Тинькофф планирует запустить семь центров разработки по всей России. На первом этапе центры разработки планируется открыть в следующих городах: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Саратов и Владивосток. В дальнейшем компания планирует подключать и другие города.



Запуск проекта был анонсирован Олегом Тиньковым, основателем Тинькофф Банка, в рамках прямой трансляции #VKLive.



Запуск центров разработки позволит компании решить следующие задачи:



Расширить географию поиска разработчиков за счет регионов;

Получить возможность быстро наращивать ресурс разработчиков по мере роста количества задач;

Усилить производственный цикл за счет разных временных зон;

Сократить время вывода продуктов на рынок.



Сотрудники центров будут работать как над продуктами для платформы Tinkoff.ru, так и заниматься технологическими исследовательскими проектами, не связанными напрямую с деятельностью компании.



Предполагается, что в каждом центре будет работать от 50 до 150 человек в зависимости от региона.



Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы очень быстро растем и запускаем большое количество новых сервисов в рамках нашего финансового супермаркета Tinkoff.ru. Объем задач такой, что пришло время значительно увеличить наш ресурс по разработке за счет крупных региональных центров. Мы рассчитываем, что этот проект позволит нам значительно сократить срок вывода новых продуктов на рынок».