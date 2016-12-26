Лёгкий, безопасный и личный платёжный инструмент
Москва, Россия — 20 декабря 2016 г.
Apple Pay теперь доступен клиентам сервиса для малого и среднего бизнеса Тинькофф Бизнес — держателям корпоративных карт Mastercard и Visa.
Федор Бухаров, руководитель Тинькофф Бизнес, прокомментировал: «Физические лица — клиенты Тинькофф Банка — уже оценили удобство Apple Pay. Мы видим, что количество пользователей этого сервиса, а также количество покупок, оплаченных бесконтактным способом с помощью Apple Pay, постоянно растут. Следующим шагом стал запуск Apple Pay для клиентов Тинькофф Бизнеса — теперь этот легкий, безопасный и личный платежный инструмент доступен для оплаты покупок по корпоративным картам нашего банка».
Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете корпоративную банковскую карту Тинькофф Банка в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.
Apple Pay очень просто настроить, при этом пользователи смогут и дальше получать все преимущества и бонусы от пользования своими корпоративными банковскими картами. Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки онлайн в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch.
Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/