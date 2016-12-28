Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa Тинькофф Банка

Москва, Россия — 28 декабря 2016 г.

Сегодня платежный сервис для бесконтактной оплаты покупок Samsung Pay становится доступен держателям карт Visa.



Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России, прокомментировал: «За три месяца работы Samsung Pay в России пользователями сервиса стали сотни тысяч обладателей совместимых смартфонов Samsung Galaxy. Сервис продолжает развиваться — компания Samsung совместно с партнерами постоянно улучшает и расширяет возможности для пользователей. Так, сегодня был сделан важный шаг — Samsung Pay стал доступен для обладателей карт платежной системы VISA, выпущенных Тинькофф Банком. Скорость, с которой сервис развивается в нашей стране, внушает оптимизм. В 2017 году, когда к Samsung Pay присоединятся новые партнеры, а список совместимых устройств расширится, сервис станет еще более массовым решением для мобильной и безопасной оплаты товаров и услуг».



Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель Председателя Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рады объявить о запуске сервиса Samsung Pay для платежных карт Visa. Теперь бесконтактные платежи с помощью телефона доступны держателям всех карт Тинькофф Банка. Это удобный и безопасный способ оплаты, поэтому мы уверены, что число наших клиентов — пользователей Samsung Pay — будет постоянно расти».



«Уходящий 2016 год стал по-настоящему прорывным для российского рынка электронных платежей, „подарив“ держателям карт Visa в России возможность использовать новые, более современные способы оплаты. Поражает не только скорость, с которой инновации входят в нашу жизнь, но и то, как эти перемены трансформируют повседневный потребительский опыт. Благодаря запуску Samsung Pay, процесс оплаты покупок стал еще более удобным и безопасным. Мы активно работаем с нашими партнерами, чтобы как можно больше российских пользователей могли подключить свои мобильные телефоны к этому платежному сервису. Мы рады, что теперь он стал доступен и держателям карт Visa Тинькофф Банка, для которых, надеюсь, это событие станет приятным подарком в преддверии Нового года», — отметила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.



С сервисом Samsung Pay совместимы следующие смартфоны Samsung: Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC).



Samsung Pay — это безопасный и удобный мобильный платежный сервис, который может быть использован для совершения покупок практически везде, где принимаются обычные банковские карты.



Простой.

Чтобы оплатить покупки через Samsung Pay, пользователям нужно лишь прикоснуться к экрану смартфона Samsung Galaxy для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца для совершения покупки.



Безопасный.

В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций: авторизация по отпечатку пальца (необходимая при каждой покупке), токенизация и Samsung KNOX. Для оплаты бесконтактным способом с помощью смартфона вместо номера карты используется специальное цифровое значение — токен, формируемое случайным образом платежной системой в момент активации карты в приложении. Samsung KNOX — встроенная система безопасности, которая защищает смартфон от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости в смартфоне. Она обеспечивает надежное хранение на смартфоне данных банковской карты.



Доступный почти везде.

Samsung Pay принимается к оплате почти везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.



Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.



Samsung Electronics не взымает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.