Тинькофф Банк купил приложение для хранения документов «ВКармане»

Москва, Россия — 28 декабря 2016 г.

Крупнейший онлайн-банк в мире Тинькофф Банк закрыл сделку по приобретению приложения «ВКармане».



Приложение позволяет хранить на смартфоне данные и сканы любых документов. Сервис был запущен в мае 2013 г., и работает на iOS, Android и Windows. У приложения 700 000 скачиваний и 150 000 активных пользователей на всех платформах.



Тинькофф Банк планирует доработать приложение и интегрировать его в инфраструктуру финансового онлайн-супермаркета Tinkoff.ru.



Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных продуктов Tinkoff.ru, прокомментировал: «Мы видим перспективу в продуктах и сервисах, которые помогают пользователям собирать, хранить, оцифровывать документы, банковские карты, карты лояльности и другие персональные идентификаторы. „ВКармане“ дополнит наши сервисы и сделает их еще удобнее: пользователям не нужно будет вводить вручную данные своих документов, они смогут еще быстрее и проще совершать любые транзакции. Достаточно будет сохранить информацию в приложении, после чего все необходимые данные будут автоматически подтягиваться при пользовании сервисами Tinkoff.ru».



Артем Яманов, старший вице-президент Тинькофф Банка, прокомментировал:

«Приложение „ВКармане“ идеально вписывается в экосистему Tinkoff.ru. Мы очень многое делаем сами, но при этом внимательно следим за новыми сервисами и решениями, которые появляются на рынке и готовы их рассматривать, если видим потенциал для синергии с нашей платформой. Эта сделка также важна для нас с точки зрения работы со стартап-командами и интеграции внешних решений в наши сервисы».



Сергей Пахандрин, основатель «ВКармане», прокомментировал: «Мы рады, что путь, пройденный за три года активной работы, получил успешное завершение в виде этой сделки. Наш продукт переходит в надежные руки и продолжит свое развитие».



Дмитрий Масленников, основатель акселератора Disruptive.vc, акционера приложения, прокомментировал: «Сделка по продаже „ВКармане“- одно из важнейших событий уходящего года для всей российской стартап-экосистемы. Во-первых, это один из редких выходов акселератора из портфельной компании, во-вторых, это сделка между стартапом и корпорацией, которых так не хватает нашему рынку. Мы также рады заключить эту сделку именно с Тинькофф Банком, что говорит о высокой оценке нашего сервиса, ведь банк известен тем, что многие решения разрабатывает самостоятельно».



Пользователи «Вкармане» могут загружать в мобильное приложение изображения и реквизиты документов или любую другую информацию. Приложение позволяет обрабатывать эту информацию и пересылать контактам из телефонной книги. При этом мобильное приложение надежно защищает данные о пользователе.



Сумма сделки не раскрывается.