Сроки исполнения денежных переводов в период новогодних праздников

Москва, Россия — 29 декабря 2016 г.

Тинькофф Банк информирует об изменениях сроков исполнения межбанковских операций в период новогодних праздников.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в рублях:



Переводы, совершенные в период с 31 декабря 2016 г. по 3 января 2017 г. включительно, будут зачислены 3 января 2017 г.

Переводы, совершенные в период с 4 января 2017 г. по 6 января 2017 г. включительно, будут зачислены 6 января 2017 г.

Переводы, совершенные в период с 7 января 2017 г. по 8 января 2017 г. включительно, будут зачислены 9 января 2017 г.

Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в рублях:



Переводы, совершенные в период с 31 декабря 2016 г. по 3 января 2017 г. до 18:45, будут исполнены 3 января 2017 г.

Переводы, совершенные в период с 3 января 2017 г. с 18:45 по 6 января 2017 г. до 18:45, будут исполнены 6 января 2017 г.

Переводы, совершенные в период с 6 января 2017 г. с 18:45 по 8 января 2017 г. включительно, будут исполнены 9 января 2017 г.

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в долларах США и евро:



Переводы, совершенные в период с 30 декабря 2016 г. по 2 января 2017 г. включительно, будут зачислены 3 января 2017 г.

Переводы, совершенные в период с 3 января 2017 г. по 5 января 2017 г. включительно, будут зачислены 6 января 2017 г.

Переводы, совершенные в период с 6 января 2017 г. по 8 января 2017 г. включительно, будут зачислены 9 января 2017 г.

Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в долларах США и евро:



Переводы, совершенные в период с 31 декабря 2016 г. по 3 января 2017 г. до 12:00, будут исполнены 3 января 2017 г.

Переводы, совершенные в период с 3 января 2017 г. с 12:00 по 6 января 2017 г. до 12:00, будут исполнены 6 января 2017 г.

Переводы, совершенные в период с 6 января 2017 г. с 12:00 по 8 января 2017 г. включительно, будут исполнены 9 января 2017 г.

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в фунтах стерлингов:



Переводы, совершенные в период с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г., будут зачислены 9 января 2017 г.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в фунтах стерлингов:



Переводы, совершенные в период с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г., будут исполнены 9 января 2017 г.



Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



С 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. следующие операции будут доступны клиентам Тинькофф Банка в обычном режиме:



Внутрибанковские переводы.

Переводы по номеру карты.

Оплата коммунальных услуг, мобильной и стационарной связи, Интернета и других типовых платежей.

Размещение и закрытие вкладов.

График обслуживания клиентов Тинькофф Банка в праздничные дни не изменится: в период с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. служба поддержки банка будет работать круглосуточно без перерывов в новогоднюю ночь и последующие выходные.