Москва, Россия — 16 января 2017 г.
Тинькофф Банк запускает овердрафт для держателей дебетовых карт Tinkoff Black. Теперь клиенты Тинькофф Банка могут совершать покупки по дебетовой карте, даже если у них недостаточно собственных средств на расчетном счете.
Станислав Близнюк, операционный директор, заместитель Председателя Правления Тинькофф Банка прокомментировал: «Часто неотложные траты случаются в самый неподходящий момент. Если раньше клиентам приходилось в спешке оформлять кредитную карту или занимать деньги „до зарплаты“, то теперь можно воспользоваться овердрафтом. После подключения этой опции заемные деньги доступны в любой момент. При этом не нужно подавать отдельную заявку на кредитную карту, ждать ее доставки и платить за обслуживание. Овердрафт подходит тем, кто предпочитает не пользоваться кредитной картой, но хочет подстраховаться на случай незапланированных трат».
В настоящее время услуга доступна только для специальной выборки клиентов, которым доступно предложение в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru. В ближайшем будущем возможность подключения услуги будет доступна всем клиентам.
Чтобы подключить овердрафт, нужно:
1. Нажать на кнопку «Подробнее» в предложении Тинькофф Банка и ознакомиться с условиями предоставления овердрафта.
2. Нажать на кнопку «Подать заявку». Этим действием клиент подтверждает согласие с условиями предоставления овердрафта.
3. Дождаться решения Тинькофф Банка в течение минуты.
Банк оценивает финансовые возможности каждого клиента и анализирует его потребительское поведение. После этого индивидуально для каждого клиента определяет размер овердрафта.
После подключения опции доступный остаток на счете клиента изменится — он будет учитывать размер овердрафта.
Клиент может использовать овердрафт сразу после того, как закончатся его собственные средства на карте. Заемными средствами можно оплачивать покупки по карте, их можно снимать в банкомате.
Плата за использование овердрафта взимается ежедневно за каждый день расчетного периода, когда был использован овердрафт. Плата зависит от размера использованного овердрафта. Если использованный овердрафт меньше 3 000 руб., плата не взимается.
Погасить овердрафт нужно в течение 25 дней после окончания расчетного периода, в который были использованы заемные деньги.
В связи с запуском овердрафта, вступили в силу новые редакции тарифных планов по дебетовым картам. Ознакомиться с актуальным тарифным планом и узнать подробнее об условиях пользования овердрафтом можно по ссылке.