Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы по валютным дебетовым картам, а также снижает ставки по накопительным счетам, валютным дебетовым картам и вкладам в евро и фунтах стерлингов

Москва, Россия — 23 января 2017 г.

Со 2 февраля 2017 г. Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы по валютным дебетовым картам, а также снижает процентные ставки по накопительным счетам, валютным дебетовым картам и вкладам в евро и фунтах стерлингов. Процентные ставки по вкладам в евро и фунтах стерлингов, открытым или пролонгированным до 1 февраля 2017 г. включительно, остаются без изменений.



Условия по вкладам в евро и фунтах стерлингов со стандартной ставкой:



0,1% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);

0,1% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 0,25%);

0,3% годовых на 12 месяцев (было 0,5%);

0,3% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 0,5%).

Условия по вкладам в евро и фунтах стерлингов с повышенной ставкой:



0,2% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);

0,2% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 0,5%);

0,4% годовых на 12 месяцев (было 0,75%);

0,4% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 0,75%).

Процентная ставка по рублевым накопительным счетам составит 6% (было 7%). Процентная ставка по валютным накопительным счетам составит 0,1% (было 0,5%).



Процентная ставка на остаток по счету по валютным дебетовым картам при наличии операции покупки за расчетный период составит 0,1% (было 0,5%).



Тинькофф Банк вносит изменения в порядок начисления комиссии за пополнение через партнеров Банка, с предоплаченных карт и путем перевода средств с карты на карту с использованием реквизитов карты стороннего банка, переданных Банку.



Пополнения на сумму, не превышающую 10 000 долларов США / евро / фунтов стерлингов за расчетный период:

— В валюте картсчета, а также первые 4 пополнения в другой валюте — бесплатно;

— В другой валюте, начиная с пятого пополнения — комиссия составит 0,01 доллара США / евро / фунта стерлингов.

Пополнения на сумму, превышающую 10 000 долларов США / евро / фунтов стерлингов в расчетном периоде:

—В валюте картсчета, а также первые 4 пополнения в другой валюте — комиссия составит 2%;

—В другой валюте, начиная с пятого пополнения — комиссия составит 2% + 0,01 доллара США / евро / фунта стерлингов.

«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.