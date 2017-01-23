Тинькофф Банк повышает ставки по рублевым вкладам

Москва, Россия — 23 января 2017 г.

С 24 января 2017 г. Тинькофф Банк повышает процентные ставки по рублевым вкладам, открытым и пролонгированным на срок от 6 до 11 месяцев. Процентные ставки по рублевым вкладам, открытым или пролонгированным до 23 января 2017 г. включительно, остаются без изменений.



Условия по рублевым вкладам со стандартной ставкой:



5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);

8% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 6%);

7% годовых на 12 месяцев (ставка не изменилась);

6,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (ставка не изменилась).

Условия по рублевым вкладам с повышенной ставкой:



5,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);

8,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 6,5%);

8% годовых на 12 месяцев (ставка не изменилась);

8% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (ставка не изменилась).

«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.