Москва, Россия — 16 марта 2017 г.
Газета «Коммерсантъ» проанализировала финансовые показатели российских банков за 2016 г. и составила рейтинги самых эффективных и рентабельных банков в России. По итогам исследования Тинькофф Банк стал самым эффективным и одним из самых рентабельных банков России за 2016 г.
Для определения эффективности банков аналитики рассчитали отношение прибыли за 2016 г. к среднему объему активов в 2016 г. Здесь под средним объемом активов понимается среднее арифметическое между активами на 1 января 2016 г. и 1 января 2017 г. В рейтинге эффективных банков Тинькофф занял первое место с показателем 6,3%.
Для определения рентабельности банков было взято отношение прибыли за 2016 г. к среднему размеру капитала в 2016 г. В рейтинге рентабельных банков Тинькофф занял четвертое место с показателем 43%.
В исследовании учтены результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 января 2017 года. Подробнее об исследовании можно узнать по ссылке.