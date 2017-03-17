Тинькофф Банк запустил мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции». Мобильное приложение доступно на платформах iOS и Android.
Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых сервисов, прокомментировал запуск платформы: «Мы запустили инвестиционную платформу в октябре 2016 г. С первых дней пользователи активно регистрировались и тестировали сервис. За последние несколько месяцев каждый четвертый счет для торговли на российском рынке ценных бумаг был открыт через Тинькофф Инвестиции.
Следующим шагом в развитии сервиса стал запуск мобильного приложения „Тинькофф Инвестиции“. Теперь Тинькофф Инвестиции всегда под рукой у наших клиентов — они могут выбирать и покупать ценные бумаги, а также отслеживать движение котировок на инвестиционном рынке в любой момент со своего смартфона».
По функционалу мобильная инвестиционная платформа Тинькофф совпадает с веб-версией сервиса. Клиенты могут выбирать ценные бумаги и оплачивать их банковской картой. Это так же просто, как совершать покупки в интернет-магазинах.
Воспользоваться мобильным приложением могут все пользователи, независимо от того, являются они нашими клиентами или нет. Для всех пользователей доступен каталог компаний, ценные бумаги которых можно купить через Тинькофф Инвестиции. Также в мобильном приложении всем пользователям доступны инвестиционные новости и идеи.
Чтобы совершить покупку, пополнить счет или вывести деньги со счета, нужно авторизоваться в мобильном приложении. Оставить заявку на открытие счета можно на сайте или в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции».
Клиентам Тинькофф Инвестиций доступны ценные бумаги на бирже NASDAQ, на Московской и Нью-Йоркской фондовых биржах, а также GDR материнской компании Тинькофф Банка на Лондонской бирже. Можно вложить деньги в акции российских и зарубежных компаний, облигации, номинированные в рублях и долларах, а также в валюту по биржевым ценам. Причем клиентам инвестиционной платформы доступны для покупки еврооблигации стоимостью от $1 000, тогда как на внешних рынках минимальный порог входа в бумаги обычно составляет $100 000.
Сервис «Тинькофф Инвестиции» фиксирует цены на момент покупки, поэтому клиенты могут быть уверены, что купят ценные бумаги по определенной цене.
Инвестиционная платформа Тинькофф Банка сотрудничает с БКС Брокер, запись о том, что клиенты сервиса владеют ценными бумагами, хранится в российском депозитарии. Поэтому их права защищены законами Российской Федерации.