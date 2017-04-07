Тинькофф Банк выбрал победительницу ежегодного конкурса красоты Tinkoff Girl 2017.
Победительницей конкурса Tinkoff Girl 2017 стала Полина Дубкова. Девушка получит корону с кристаллами Swarovski и 300 000 руб.
Дарья Ермолина, директор по коммуникациям Тинькофф Банка, прокомментировала: «Мы довольны результатами конкурса — в течение месяца больше 10 000 пользователей Инстаграма выкладывали фотографии с хештегом #tinkoffgirl, голосовали за понравившихся девушек, отмечали своих друзей на фотографиях и подписывались на наш аккаунт @tinkoffbank. В конкурсе участвовали девушки разных возрастов и из разных городов. При этом мы продумали условия таким образом, чтобы город проживания, количество подписчиков и другие факторы не могли повлиять на выбор финалистки. Конкурс проходил в несколько этапов, а в голосовании участвовали и пользователи, и экспертное жюри — Олег Тиньков и редакция журнала Maxim».
В Tinkoff Girl — 2017 приняли участие девушки, которые выложили свою фотографию в Инстаграме, поставили хештег #tinkoffgirl, отметили подруг под фотографией и подписались на аккаунты @tinkoffbank и @maccosmeticsrussia.
За время проведения конкурса участницы выложили 12 000 фотографий с хештегом конкурса #tinkoffgirl. Хештег #tinkoffgirl получил более 30 000 упоминаний в соцсетях. Конкурс проводился третий год подряд, всего в Инстаграме уже 26 000 фотографий с хештегом #tinkoffgirl.
Пользователи активно голосовали за понравившихся им девушек на протяжении всего конкурса. На первом этапе Топ-100 девушек выбирало экспертное жюри, но мужчины тоже могли голосовать. Для этого они ставили хэштэг #votefortinkoffgirl в комментариях к фотографиям участниц. Всего мужчины оставили 20 000 голосов. 24 мужчины проголосовали за победительницу на этом этапе, они разделят между собой 200 000 руб. А все девушки, попавшие в Топ-100, получат повышенный кэшбэк по картам Тинькофф Банка в категории «Одежда/Обувь».
На втором этапе пользователи выбирали 50 девушек из 100. Всего девушки получили 18 000 голосов, определивших топ-50. Среди финалисток второго этапа разыграли призы от партнеров — наборы косметики MAC, сертификаты от Pandora и Lamoda. Список тех, то выиграл призы, опубликован на странице фотоконкурса https://girls.tinkoff.ru.
Победительницей в конкурсе на лучшее эссе стала Виктория Чарочкина, она получит 35 000 руб.