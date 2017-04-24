Москва, Россия — 18 апреля 2017 г.
Рекламный ролик Тинькофф Банка стал победителем профессионального конкурса телевизионной рекламы «25 кадр» в номинации «Ко-продакшн» и получил приз зрительских симпатий.
Главным героем ролика стал велогонщик Петер Саган, действующий чемпион мира и Европы, пятикратный обладатель зеленой майки «Тур де Франс» и лучший гонщик «Мирового тура» по рейтингу Международного союза велосипедистов UCI, в прошлом лидер велокоманды Tinkoff. По сюжету Саган под хит группы Queen «Bicycle Race» одерживает победу в гоночном заезде в колоритной деревушке Эз, расположенной на Лазурном берегу между Ниццей и Монако. Достижение гонщика символизирует успехи Тинькофф Банка как в большом спорте, так и в бизнесе: за 4 года велокоманда Tinkoff вышла в число сильнейших в мире, а Тинькофф Банк был признан самым большим независимым онлайн-банком в мире по количеству клиентов и награжден за удобство и качество своих сервисов.
Производителем ролика стала компания Park Production, ко-продакшн компанией выступила Factory Film, Франция. Продюсер компании-производителя — Мария Якушина. Ролик находится в ротации всех ключевых федеральных телеканалов.
Церемония награждения лауреатов состоялась 13 апреля в Центральном доме художника на Крымском Валу. В этом году конкурс проводился в 17-й раз, в нем принимали участие ролики, принятые заказчиками и вышедшие в эфир в течение 2016 года. В состав жюри входят продюсеры продакшн-компаний, выставивших ролики на конкурс, которые осуществляют профессиональный отбор лучших телевизионных рекламных роликов за прошедший год.