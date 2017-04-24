Москва, Россия — 19 апреля 2017 г.
Тинькофф Банк выпустил банковские карты при поддержке ютуб-блогера AcademeG. Это кредитные и дебетовые карты с новым дизайном, бонусами и подарками для автомобилистов.
Ильяс Сетдинов, менеджер по работе с блогерами Тинькофф Банка, прокомментировал: «Раньше компании просто рекламировали свои продукты у блогеров, мы же перешли на более тесное и глубокое сотрудничество. Тинькофф стал первым банком, который выпустил карту при поддержке видеоблогера. У AcademeG большая и продвинутая аудитория, уже сейчас мы видим, что пользователи активно оформляют новые карты.
Специально для подписчиков Константина Заруцкого, автора ютуб-блога AcademeG, мы выпустили карты с новым дизайном. Карты будут выгодны клиентам, которые покупают автозапчасти, арендуют автомобили, пользуются услугами СТО и автомоек».
Держатели новых банковских карт AcademeG получают бонусные баллы за все покупки и повышенные баллы за покупки в категории «Авто» в течение первых нескольких месяцев использования карты. В подарок держатели карт получают ароматизатор для машины и двустороннюю автовизитку.
Кредитная карта с дизайном AcademeG предлагает следующую систему начисления бонусов:
1% за все покупки в бонусных баллах;
10% в рублях за покупки в категории «Авто». Деньги начисляются в течение первых трех месяцев использования карты, максимум 1 500 руб. в месяц.
Максимально возможный кредитный лимит по кредитной карте составляет 300 000 руб. Беспроцентный период, в течение которого не начисляются проценты за покупки по карте — до 55 дней. Стоимость годового обслуживания равна 590 рублей.
Дебетовая карта с дизайном AcademeG предлагает следующую систему начисления бонусов:
1% в рублях за все покупки;
5% в рублях за покупки в категории «Авто». Деньги начисляются в течение первых двух месяцев использования карты, максимум 1 000 руб. в месяц. При открытии вклада от 12 месяцев действие предложения продляется еще на два месяца.
На дебетовую карту также начисляется процент на остаток по счету — до 7% годовых в рублях.
Обслуживание дебетовой карты бесплатно при наличии 50 000 руб. на вкладе, активного кредита наличными, или при наличии на карточном счете не менее 30 000 руб. за расчетный период. В остальных случаях комиссия за обслуживание равна 99 рублей в месяц.
Для владельцев карт действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок.
Кредитная и дебетовая карты AcademeG — карты категории Mastercard World. Карты поддерживают бесконтактные платежи.
Оформить новую карту и подробнее изучить условия обслуживания и тарифы можно на сайте. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.
Константин Заруцкий — автор видеоблога AcademeG. Снимает видео об автомобилях на YouTube. Первые видео появились в 2013 г. На основном канале Константина Заруцкого более 1,6 млн подписчиков. За 3 года его видео собрали более 250 млн просмотров. Видеоблогер AcademeG занимает 7 место в международном рейтинге ютуб-каналов в категории «Авто» по версии аналитического агентства Socialblade.