Тинькофф Банк успешно разместил облигационный заем на 5 млрд руб. с купоном 9,65%

Москва, Россия — 21 апреля 2017 года.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование, сообщает об успешном размещении биржевых облигаций Тинькофф Банка (серия 001Р-01R) общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Итоговая ставка купона составила 9,65% годовых.



Срок обращения облигаций — пять лет с офертой через два года с даты размещения. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов Тинькофф Банка серии 001P на общую сумму 100 млрд рублей. Программа была зарегистрирована 24 марта 2017 г.



Привлеченные в результате размещения облигаций средства Тинькофф Банк планирует направить на развитие новых направлений бизнеса.



Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9,75–10% годовых. В результате высокого интереса со стороны инвесторов спрос на облигации значительно превысил предложение, а процентная ставка по первым четырём купонным выплатам была установлена на уровне 9,65%.



Сергей Пирогов, вице-президент Тинькофф Банка по корпоративному финансированию, прокомментировал: «Мы довольны результатами этого выпуска. Нам удалось собрать качественную книгу заявок и добиться существенного снижения цены размещения относительно первоначального ориентира. Российский рынок облигаций вновь становится для нас привлекательным источником рублевой ликвидности».



Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и Совкомбанк.



Размещение облигаций на Московской бирже состоится 28 апреля 2017 г.