Тинькофф Банк запускает магистратуру в МФТИ

Тинькофф Банк, самый большой онлайн-банк в мире, открывает базовую кафедру «Финансовые технологии» в рамках Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института (МФТИ). Кафедру возглавит основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, преподавателями станут сотрудники Тинькофф Банка.



Первый набор пройдет летом 2017 года, на кафедру поступит 20 человек. Для поступления на магистерскую программу абитуриентам необходимо успешно пройти внутренний экзамен и собеседование в Тинькофф Банке, а также сдать вступительные экзамены МФТИ. Обучение на кафедре бесплатно и рассчитано на два года, по окончании студенты получат дипломы факультета управления и прикладной математики и факультета инноваций и высоких технологий.



28 апреля в 19:00 в Большой Физической аудитории МФТИ пройдет презентация кафедры.



Учебный план магистерской программы включает лекции и семинары по следующим направлениям:



Функциональное программирование — набор 6–7 человек

Направление включает изучение основных парадигм программирования с углублением в функциональную часть на примере языка Scala. Кроме того, студенты овладеют тестированием программ, мета-программированием и моделям параллельных вычислений, а также научатся использовать новые концепции конструирования программ.



Машинное обучение в финтехе — набор 6–7 человек

Пройдя подготовку по этому направлению, студенты узнают, как улучшить качество прогнозов и принимаемых решений, используя наукоемкие методы машинного обучения. Программа познакомит учащихся с успешными кейсами использования больших данных в кредитном скоринге, выявления мошенничества, идентификации. Студенты овладеют основными инструментами, которые используют специалисты в области больших данных.



Диалоговые системы вопросов и ответов — набор 6–7 человек

Направление займется вопросами чат-ботов в финансовой сфере. В основе их функционирования лежит концепция обработки естественного языка, относящаяся к одному из главных направлений искусственного интеллекта.