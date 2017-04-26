Самый крупный независимый онлайн-банк в мире по количеству клиентов Тинькофф Банк стал провайдером нового способа оплаты покупок на сайте крупнейшей интернет-площадки России AliExpress. Впервые в мире покупатели AliExpress могут оформить заказы в рассрочку или в кредит на сайте «AliExpress Молл» https://mall.aliexpress.com/.
Чтобы купить товар на сайте AliExpress с помощью рассрочки или кредита Тинькофф Банка, нужно:
- Выбрать товар и способ оплаты «Рассрочка» или «Кредит» на сайте «AliExpress Молл» https://mall.aliexpress.com/.
- Отправить заявку на рассрочку или онлайн-кредит в Тинькофф Банк.
После рассмотрения анкеты Тинькофф Банком, клиент узнает о сумме, в рамках которой он сможет покупать товары на сайте AliExpress. Проверка анкеты займет 30 секунд.
- Встретиться с представителем Тинькофф Банка и подписать документы для получения рассрочки или онлайн-кредита. Покупка будет завершена автоматически после подписания договора.
Для получения повторных рассрочки или кредита встреча с представителем Тинькофф Банка не требуется.
Рассрочка и кредит Тинькофф Банка доступны для товаров российских продавцов раздела «Молл» с перспективой расширения на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3000 рублей.
Рассрочка и кредит Тинькофф банка будут доступны для покупателей на избранные товарные категории, в которые входят смартфоны, ноутбуки, а также ряд аксессуаров. Одними из первых моделей, которые представлены для покупки в рассрочку стали смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 & S7 Edge, ноутбуки Asus и аксессуары Beats.
Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, онлайн-кредит — от 3 до 24 месяцев.