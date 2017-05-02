Москва, Россия — 2 мая 2017 г.
Самый крупный независимый онлайн-банк в мире по количеству клиентов Тинькофф Банк запустил новый способ оплаты покупок на сайте крупнейшего интернет-ретейлера России Wildberries. Пользователи Wildberries теперь могут оформить покупки в рассрочку в личном кабинете на сайте www.wildberries.ru
Георгий Чесаков, вице-президент Тинькофф Банка, прокомментировал: «Тинькофф Банк предлагает пользователям Wildberries онлайн-рассрочку с простыми и понятными условиями обслуживания. Чтобы купить товар на сайте Wildberries в рассрочку, достаточно один раз обратиться в Тинькофф Банк. После этого покупать товары на сайте Wildberries можно в любое время и на любую сумму в рамках одобренного лимита. Новый продукт подходит тем, кто часто совершает покупки на сайте Wildberries, при этом не хочет оформлять кредитную карту и платить за ее обслуживание».
Татьяна Бакальчук, генеральный директор Wildberries, прокомментировала: «Wildberries всегда старается следовать потребностям своих покупателей и делает всё возможное, чтобы шоппинг для них стал проще и выгоднее. Беспроцентная рассрочка — это современная высокотехнологичная услуга, которая позволит миллионам наших клиентов приобрести желаемые товары без переплат. Гаджеты, бытовая техника, премиальные бренды — всё, что ранее было не по карману, станут вполне доступными с Wildberries».
«Wildberries всегда старается следовать потребностям своих покупателей и делает всё возможное, чтобы шоппинг для них стал проще и выгоднее. Беспроцентная рассрочка — это современная высокотехнологичная услуга, которая позволит миллионам наших клиентов приобрести желаемые товары без переплат. Те товары, что ранее были не по карману, станут вполне доступными с Wildberries».
Чтобы получить рассрочку Тинькофф Банка, нужно авторизоваться на сайте Wildberries, зайти в раздел «Личный счет» и заполнить анкету на получение рассрочки. Проверка анкеты Тинькофф Банком занимает 30 секунд.
После рассмотрения анкеты Тинькофф Банком клиент узнает о сумме, в рамках которой он может покупать товары на сайте Wildberries. Для оплаты товара в рассрочку нужно выбрать способ оплаты «Рассрочка» при оформлении заказа.
Пользователь сможет повторно получить рассрочку, просто подтвердив ее электронной подписью — снова отправлять заявку или встречаться с представителем Тинькофф Банка не нужно.
Рассрочка действует на все товары магазина стоимостью до 40 000 руб. Срок рассрочки — 4 или 6 месяцев.
При покупке товара в рассрочку клиент видит на сайте конечную стоимость покупки, в которую уже включены скидка от партнера и проценты Банка.
Подробнее об условиях покупки товаров в рассрочку на сайте Wildberries с помощью Тинькофф Банка.