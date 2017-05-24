Тинькофф Банк приглашает на большой Московский Велопарад 28 мая

Тинькофф Банк приглашает любителей велоспорта на большой Московский Велопарад, который пройдет 28 мая 2017 г. Московский Велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let’s bike it! и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Тинькофф Банк — генеральный спонсор велопарада.



Сбор участников запланирован на 11.00 на проспекте Академика Cахарова. Старт — в 12.00. Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков примет участие в торжественном открытии Московского Велопарада и проедет маршрут вместе с участниками.



До заезда участники смогут сфотографироваться в фотозоне Тинькофф Банка и прокатиться на специальном велотренажере для измерения скорости. Держатели платежных карт Тинькофф Банка получат брендированные футболки и дождевики.



Специально для участников большого Московского Велопарада Тинькофф Банк разыгрывает 5 брендированных рюкзаков. Для участия в конкурсе нужно выложить в Фейсбук, Вконтакте или Инстаграм фотографию или видео на велосипеде. Под фотографией или видео нужно рассказать об участии в Московском Велопараде вместе с Тинькофф Банком и поставить хештег #tinkoffvelo. Победители будут объявлены 27 мая в официальных группах Тинькофф Банка, 28 мая перед началом велопарада они смогут получить подарки.



Участники большого Московского Велопарада проедут по Садовому кольцу, на время велопарада дорога будет перекрыта для автомобилей.

