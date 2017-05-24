Тинькофф Банк приглашает любителей велоспорта на большой Московский Велопарад, который пройдет 28 мая 2017 г. Московский Велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let’s bike it! и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Тинькофф Банк — генеральный спонсор велопарада.
Сбор участников запланирован на 11.00 на проспекте Академика Cахарова. Старт — в 12.00. Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков примет участие в торжественном открытии Московского Велопарада и проедет маршрут вместе с участниками.
До заезда участники смогут сфотографироваться в фотозоне Тинькофф Банка и прокатиться на специальном велотренажере для измерения скорости. Держатели платежных карт Тинькофф Банка получат брендированные футболки и дождевики.
Специально для участников большого Московского Велопарада Тинькофф Банк разыгрывает 5 брендированных рюкзаков. Для участия в конкурсе нужно выложить в Фейсбук, Вконтакте или Инстаграм фотографию или видео на велосипеде. Под фотографией или видео нужно рассказать об участии в Московском Велопараде вместе с Тинькофф Банком и поставить хештег #tinkoffvelo. Победители будут объявлены 27 мая в официальных группах Тинькофф Банка, 28 мая перед началом велопарада они смогут получить подарки.
Участники большого Московского Велопарада проедут по Садовому кольцу, на время велопарада дорога будет перекрыта для автомобилей.