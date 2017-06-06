Москва, Россия — 6 июня 2017 г.
Тинькофф Инвестиции предлагает клиентам новый инструмент для инвестиций — биржевые инвестиционные фонды ETF. Провайдером ETF для сервиса Тинькофф Инвестиции выступает компания FinEx ETF.
ETF — набор ценных бумаг, объединенных в портфель по определенному признаку — по уровню капитализации, принадлежности к отрасли или стране. Покупая акции ETF, клиенты инвестируют сразу в несколько компаний. Если акции одной компании падают, то стоимость ETF-акции может выравниваться за счет других компаний, входящих в портфель. Это позволяет диверсифицировать риски и делает ETF более стабильным и менее рискованным инструментом для инвестирования.
FinEx ETF предоставляет доступ к рынкам акций США, Китая, Германии, Великобритании, Японии, Австралии и России, а также к золоту и рынку еврооблигаций крупнейших российских корпораций и краткосрочных облигаций США через Московскую биржу.
Председатель совета директоров FinEx ETF Олег Янкелев заявил: «Мы рады начать сотрудничать с сервисом Тинькофф Инвестиции. Это пример современного подхода к удовлетворению потребностей клиентов. Мне неоднократно приходилось слышать отзывы клиентов об удобстве сервиса — а теперь линейка предложенных „на полке“ инвестпродуктов существенно расширяется за счет более 1500 ценных бумаг, входящих в портфели фондов FinEx ETF».
Акции ETF доступны на сайте www.tinkoff.ru/invest и в мобильном приложении на платформах iOS и Android Тинькофф Инвестиции наряду с другими инвестиционными инструментами — акциями российских и зарубежных компаний, облигациями и валютой по биржевым ценам.
Покупать акции ETF через Тинькофф Инвестиции так же просто, как покупать акции отдельных компаний. Для этого достаточно зайти в раздел https://tinkoff.ru/invest/etfs/, выбрать фонд, указать количество акций и оплатить их банковской картой.
За последние несколько месяцев сервис Тинькофф Инвестиции запустил несколько улучшений:
Увеличил количество предлагаемых акций в 3 раза, теперь их более 300.
Подписки на новости и инвестидеи по интересующим компаниям. В мобильном приложении и на сайте Тинькофф Инвестиции всем клиентам доступны инвестиционные новости и идеи, агрегированные из открытых источников.
Прогнозы аналитиков по компаниям.
Уведомления об открытии торгов по интересующим компаниям.
Календарь выплат компаниями дивидендов.
Тинькофф Банк запустил инвестиционную платформу в октябре 2016 г. За последние несколько месяцев каждый четвертый счет для торговли на российском рынке ценных бумаг был открыт через Тинькофф Инвестиции.
Инвестиционная платформа Тинькофф Банка сотрудничает с БКС Брокер, запись о том, что клиенты сервиса владеют ценными бумагами, хранится в российском депозитарии. Поэтому их права защищены законами Российской Федерации.