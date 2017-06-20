Тинькофф Банк реализовал еще один способ оплаты товаров и услуг в интернете.

Москва, Россия — 20 июня 2017 г.

Тинькофф Банк реализовал удобный и безопасный способ оплаты, который позволяет пользователям при покупке товаров и услуг в интернете выставлять счет в интернет-банке Tinkoff.ru.



Тинькофф Банк совместно с Platbox подключил первого клиента — платную дорогу «Северный обход Одинцово», пользователи которой могут пополнять счет транспондеров «Главная дорога» через личный кабинет на сайте Tinkoff.ru.



Как это работает на примере «Главной дороги»: плательщик указывает данные для оплаты (номер транспондера и сумму), выбирает в качестве способа оплаты Tinkoff.ru и подтверждает оплату счета в интернет-банке или мобильном приложении.



Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель Председателя Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы постоянно работаем над созданием единой экосистемы для наших клиентов: упрощаем расчеты для физических лиц, а также развиваем платежный сервис Тинькофф Оплата для бизнеса (oplata.tinkoff.ru). Запуск нового способа оплаты — еще один шаг в реализации этой стратегии. Если раньше наши клиенты могли оплачивать покупки в интернете только с помощью ввода данных банковской карты, теперь у них появился еще один способ — оплата счета в интернет-банке Tinkoff.ru. Это более быстрый, удобный и безопасный способ оплаты, так как клиентам не нужно вводить данные карты и даже не обязательно иметь карту при себе».



Ришат Аббазов, директор по продажам процессингового центра Platbox, прокомментировал: «Наша компания стремится предоставлять партнерам и их клиентам самые современные и удобные методы для оплаты товаров и услуг. Мы благодарим команду Тинькофф Банка за возможность быть первым партнером, который запустил этот платежный инструмент, к тому же в социально-значимом проекте — для платной дороги „Северный обход Одинцово“. Platbox и в дальнейшем будет плотно сотрудничать с Тинькофф Банком, предоставляя его продукты максимально большому числу торгово-сервисных предприятий и, тем самым, развивая рынок онлайн платежей».



Список клиентов в будущем будет расширяться.