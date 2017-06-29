Тинькофф Банк запустил сервис для поиска, сравнения и покупки квартир в новостройках

Москва, Россия — 29 июня 2017 г.

Тинькофф Банк запустил сервис Тинькофф Недвижимость. Теперь любой пользователь сайта Tinkoff.ru может выбрать, забронировать для просмотра и купить квартиру на первичном рынке недвижимости.



Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по развитию новых сервисов, прокомментировал: «Тинькофф банк запустил сервис, который объединяет в себе предложения от крупнейших девелоперов недвижимости и удобные инструменты для выбора и покупки жилья. Пользователям больше не нужно искать сайты отдельных застройщиков, привыкать к разным интерфейсам и общаться с разными менеджерами. Мы работаем с застройщиками напрямую, поэтому у нас всегда актуальные предложения и цены как у застройщика. Мы запустили Тинькофф Недвижимость в рамках стратегии развития финансового супермаркета Tinkoff.ru. Новым сервисом совершенно бесплатно могут воспользоваться все желающие независимо от того, в каком банке они обслуживаются».



На Тинькофф Недвижимости есть вся информация, необходимая при выборе жилья — наличие и цены, схема планировки, описание квартир и застройщиков, инфраструктура района. При поиске можно отфильтровать предложения по району, типу недвижимости, застройщику, планировке, этажу и другим параметрам.



Чтобы подобрать объект или получить консультацию по конкретному предложению, пользователь может обратиться к менеджеру сервиса недвижимости Тинькофф Банка.



Прямо на сайте Тинькофф Недвижимости пользователь может назначить осмотр понравившейся квартиры и забронировать ее на несколько дней. Пока действует бронь, застройщик снимает квартиру с продажи. Таким образом, бронирование квартиры дает пользователю несколько дней на принятие решения.



После осмотра квартиры можно купить квартиру у застройщика напрямую или оформить ипотечный кредит на сайте Tinkoff.ru.



Ключевой партнер Тинькофф Недвижимости — ГК ПИК. Роман Абдуллин, директор по рекламе ГК ПИК, отметил «Мы решили реализовать совместный проект с Тинькофф Недвижимостью, потому что векторы развития наших компаний во многом идентичны: как и Тинькофф Банк, ГК ПИК — технологичная и активная компания. Мы предпочитаем нестандартные решения и новые подходы в диджитализации продаж. Уверен, что наше сотрудничество окажется полезным и удобным для наших покупателей. Последние несколько лет мы реализовывали наши проекты исключительно через собственные офисы продаж, а также осуществляли бронирование и продажи только через наш сайт. Поэтому совместный проект с Тинькофф Недвижимостью — новый и интересный опыт для нашей компании».



Партнерами нового сервиса Тинькофф Банка также стали крупнейшие девелоперы жилой недвижимости: ЛСР, ФСК «Лидер», Urban Group и МИЦ.



Пользователям Тинькофф Недвижимости доступны квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани и Перми — всего 695 объектов. Список партнеров и городов будет постоянно пополняться.