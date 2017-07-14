ПИК предоставляет дополнительную скидку для пользователей Тинькофф Недвижимости

Тинькофф Банк, самый большой онлайн-банк в мире по количеству клиентов, и крупнейший девелопер жилой недвижимости Группа Компаний ПИК объединились, чтобы предложить пользователям специальные условия на покупку квартир в новостройках.



С 14 июля 2017 г. пользователи сервиса Тинькофф Недвижимость могут купить квартиру в жилых комплексах ГК ПИК с дополнительной скидкой 0,5%. Скидка складывается с другими скидками застройщика и суммарно может достигать 10,5% от стоимости квартиры. Срок действия акции — 2 месяца.



Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по развитию новых сервисов, прокомментировал: «Тинькофф Недвижимость — намного больше, чем агрегатор для поиска жилья. Со всеми девелоперами, объекты которых размещены на нашем сайте, мы работаем напрямую. Поэтому у нас всегда актуальные и выгодные цены. Такая модель работы позволяет нам договариваться о специальных предложениях для наших клиентов. С сегодняшнего дня на Tinkoff.ru действует скидка от ГК ПИК. Скидка суммируется с другими акциями и предложениями застройщика, поэтому в ближайшие два месяца квартиры на Тинькофф Недвижимости будут стоить дешевле, чем напрямую у застройщика».



Акция распространяется на все жилые комплексы ГК ПИК, представленные на Tinkoff.ru, всего — 59 объектов по всей России.



Роман Абдуллин, директор по рекламе ГК ПИК, прокомментировал: «Мы предпочитаем реализовывать наши проекты не с помощью скидок, а за счет предложения качественного продукта — квартиры ГК ПИК сочетают в себе современные технологии строительства и комфорт по доступным ценам. Поэтому для нас запуск такой масштабной акции — новый и интересный опыт. Надеемся, что специальные условия на покупку квартиры заинтересует пользователей Tinkoff.ru».



Клиенты Тинькофф Недвижимости могут подобрать жилье, назначить осмотр и купить квартиру на первичном рынке недвижимости. На Тинькофф Недвижимости есть вся информация, необходимая при выборе жилья — наличие и цены, схема планировки, описание квартир и застройщиков, инфраструктура района. Прямо на сайте Тинькофф Недвижимости пользователь может назначить осмотр понравившейся квартиры. После осмотра квартиру можно купить у застройщика напрямую или оформить ипотечный кредит на сайте Tinkoff.ru.