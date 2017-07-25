Тинькофф Банк стал победителем в двух категориях премии World’s Best Consumer Digital Banks 2017 журнала Global Finance

Москва, Россия — 25 июля 2017 г.

Тинькофф Банк признан лучшим в категориях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях» премии World’s Best Consumer Digital Banks (Лучшие банки по цифровым услугам 2017 года) по версии ежемесячного финансового издания Global Finance.



Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «В рамках стратегии развития финансового супермаркета Tinkoff.ru мы стремимся делать наши продукты максимально удобными и понятными для клиентов и уделяем большое значение получению обратной связи от них. В социальных сетях Тинькофф Банк стремится повышать финансовую грамотность подписчиков и выполнять образовательную функцию, учитывая интересы пользователей, поэтому наши страницы наполнены полезной прикладной информацией об управлении личными финансами. Нам особенно приятно, что международные эксперты отметили созданные нами сервисы и нашу открытость и признали лидерство Тинькофф Банка сразу в двух номинациях».



Тинкофф Банк является единственным в России и самым большим в мире онлайн-банком по количеству клиентов. Запущенная в марте 2016 года универсальная финансовая платформа Tinkoff.ru изменила подход к финансовым услугам, открыв доступ к своим сервисам абсолютно для всех пользователей. На Tinkoff.ru доступны дебетовые и кредитные карты, мультивалютные вклады, ипотечный и инвестиционный сервисы, сервисы для путешествий, страховые услуги, сервис для выбора и покупки недвижимости, а также сервис для обслуживания малого и среднего бизнеса. За прошедший год Тинькофф представил новые удобные продукты, среди которых мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции», запущенное в марте 2017 года. Сервис позволяет клиентам отслеживать движение котировок на инвестиционном рынке, а также выбирать и покупать ценные бумаги, оплачивая их банковской картой в любой момент со своего смартфона.



Global Finance уже не первый раз отмечает высокие достижения Тинькофф Банка: ранее в 2012, 2015 и 2016 годах Тинькофф был признан лучшим российским онлайн-банком, а сайт Tinkoff.ru был назван лучшим банковским сайтом в Центральной и Восточной Европе в 2016 году.



Журнал Global Finance представил результаты первого раунда премии World’s Best Consumer Digital Banks 2017 (Лучшие банки по цифровым услугам 2017 года) 20 июля. Лидеров в каждой номинации определили редакторы Global Finance по итогам консультаций с аналитиками и экспертами компании Infosys, международного лидера в области консалтинговых, технологических и аутсорсинговых решений. Победители в номинациях были выбраны на основании оценки эффективности стратегии банков по привлечению клиентов к пользованию онлайн-продуктами, разнообразия предлагаемых онлайн-продуктов, функциональности сайтов и мобильных приложений банков. Подробный отчет по итогам премии будет опубликован в декабрьском номере журнала.