Тинькофф Банк вошел в число самых эффективных банков для малого бизнеса по версии Markswebb Rank & Report

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report подвело итоги ежегодного исследования эффективности интернет-банков для малого бизнеса (Business Internet Banking Rank 2017). По итогам исследования Тинькофф Банк вошел в тройку самых эффективных банков в трех категориях малого бизнеса: индивидуальные предприниматели без сотрудников, торгово-сервисные предприятия и компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, в каждой из которых Банк занял третье, второе и второе место соответственно.



Станислав Близнюк, операционный директор Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы гордимся высокими результатами, которых смогли достигнуть несмотря на то, что вышли на рынок позже других участников рейтинга. В этом году мы сосредоточились на расширении функционалов онлайн-бухгалтерии, сдачи отчетности для ИП на УСН и выставлении счетов. Мы не останавливаемся на достигнутом и уже осенью представим нашим клиентам новые удобные сервисы для малого бизнеса».



По итогам исследования эксперты аналитического агентства Markswebb выделили основные тенденции в развитии интернет-банков: банки продолжат трансформироваться для привлечения клиентов микро-бизнеса и развивать услуги быстрого подключения, разрабатывать простую тарификацию и управление стоимостью, создавать простые интерфейсы интернет-банка и мобильных приложений. Также, по мнению аналитиков, интернет-банкинг будет растворяться и перемешиваться с бизнес-экосредой.



Методика исследования включала проведение юзабилити-тестов, в которых приняли участие 42 респондента, открытие расчетных счетов в банках-участниках рейтинга, тестирование интернет-банков, а также сравнение практик и анализ данных.