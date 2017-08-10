Москва, Россия — 8 августа 2017 г.
Тинькофф Банк вводит в действие новые редакции Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц (УКБО) с 9 августа 2017 г.

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц.