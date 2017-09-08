Клиенты инвестиционной платформы Тинькофф Банка заработали 170 млн руб.

Москва, Россия — 7 сентября 2017 г.

За январь — август 2017 г. клиенты сервиса Тинькофф Инвестиции заработали 170 млн руб. В эту сумму входят прирост портфеля и полученные дивиденды за вычетом налогов и комиссий.



Тинькофф Банк запустил инвестиционную платформу 3 октября 2016 г. С первых дней запуска пользователи начали активно оставлять заявки на открытие счета. С конца 2016 г. и по сегодняшний день каждый четвертый счет для торговли на российском рынке ценных бумаг открывается через Тинькофф Инвестиции. Аудитория сервиса продолжает расти — каждую неделю клиентами Тинькофф Инвестиций становятся 1 500 человек.



Клиенты сервиса инвестируют через сайт Tinkoff.ru и через мобильное приложение Тинькофф Инвестиции. По функционалу оно совпадает с веб-версией сервиса. Мобильное приложение было запущено в апреле 2017 г., за четыре месяца его установили и начали им пользоваться 80% клиентов сервиса.



Команда Тинькофф Инвестиций продолжает развивать сервис: добавляет новые инструменты для инвестирования и совершенствует его интерфейс. Последние обновления:



Добавили 250 новых ценных бумаг. Теперь в Тинькофф Инвестициях доступны 520 акций, а всего 639 разных бумаг.

Добавили акции биржевых инвестиционных фондов ETF.

Добавили подсказки для клиента. Сервис показывает клиентам, какие бумаги покупают другие инвесторы с похожим портфелем бумаг.

На веб-версии сервиса улучшили график с историей колебания цен на бумаги. Теперь на этом графике отображаются сумма и дата покупки или продажи ценной бумаги.

Клиентам Тинькофф Инвестиций доступны ценные бумаги на бирже NASDAQ, на Московской и Нью-Йоркской фондовых биржах, а также GDR материнской компании Тинькофф Банка на Лондонской бирже. Они вкладывают деньги в акции российских и зарубежных компаний, облигации, номинированные в рублях и долларах, а также в валюту по биржевым ценам.



Клиентам инвестиционной платформы доступны для покупки еврооблигации стоимостью от $1 000, тогда как на внешних рынках минимальный порог входа в бумаги обычно составляет $100 000.



Сервис «Тинькофф Инвестиции» фиксирует цены на момент покупки, поэтому клиенты могут быть уверены, что купят ценные бумаги по определенной цене.



Инвестиционная платформа Тинькофф Банка сотрудничает с БКС Брокер, запись о том, что клиенты сервиса владеют ценными бумагами, хранится в российском депозитарии. Поэтому их права защищены законами Российской Федерации.