Москва, Россия — 2 октября 2017 г.Тинькофф Бизнес вносит изменения в Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в Общие условия перевода денежных средств.Основные изменения:С 12 октября 2017 г. в рамках зарплатного проекта можно будет выплачивать не только зарплату, но и стипендию.Также с 12 октября 2017 г. Тинькофф Банк обязуется предупреждать клиентов об изменениях в договоре за 7 календарных дней.С 1 ноября 2017 г. юридические лица — клиенты зарплатного проекта Тинькофф — смогут перечислять зарплату сотрудникам на карты других банков.Также в документы внесены изменения, которые носят технический характер и не оказывают влияния на обслуживание клиентов.Новые версии Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и Общих условий перевода денежных средств вступят в силу 12 октября 2017 г. Ознакомиться можно по ссылкам: