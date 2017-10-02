Москва, Россия — 2 октября 2017 г.

Тинькофф Бизнес вносит изменения в Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в Общие условия перевода денежных средств.

Основные изменения:

С 12 октября 2017 г. в рамках зарплатного проекта можно будет выплачивать не только зарплату, но и стипендию.

Также с 12 октября 2017 г. Тинькофф Банк обязуется предупреждать клиентов об изменениях в договоре за 7 календарных дней.

С 1 ноября 2017 г. юридические лица — клиенты зарплатного проекта Тинькофф — смогут перечислять зарплату сотрудникам на карты других банков.

Также в документы внесены изменения, которые носят технический характер и не оказывают влияния на обслуживание клиентов.

Новые версии Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и Общих условий перевода денежных средств вступят в силу 12 октября 2017 г. Ознакомиться можно по ссылкам:

Условия комплексного банковского обслуживания (УКБО)

Общие условия перевода денежных средств