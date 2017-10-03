Тинькофф Банк, самый большой онлайн-банк в мире по количеству клиентов, и Иван Ургант, популярный российский телеведущий, объявляют о начале сотрудничества.
Иван Ургант стал официальным лицом бренда Тинькофф и будет участвовать в продвижении его продуктов и сервисов.
Контракт между Иваном Ургантом и Тинькофф Банком подписан на несколько лет и предполагает всестороннее сотрудничество. Иван Ургант будет участвовать в рекламных роликах на федеральных телеканалах, а также в специальных проектах в интернете. Изображения телеведущего появятся на рекламных щитах в крупных городах России.
Михаил Горбунцов, медиа директор Тинькофф Банка, прокомментировал: «Для нас это знаковое событие — мы никогда еще не привлекали популярных телеведущих такого уровня для продвижения услуг. Тинькофф Банк — крупнейший онлайн-банк по количеству клиентов, мы обслуживаем больше 6 млн человек, наши сервисы включают в себя не только банковское обслуживание физических лиц, но и сервис для малого и среднего бизнеса, инвестиционную платформу, ипотечную платформу и другие сервисы. Послом нашего бренда мы видели выдающегося человека из России. Мы рады, что им стал Иван Ургант — талантливый телеведущий, сумевший завоевать любовь миллионов российских телезрителей».
Иван Ургант прокомментировал: «Тинькофф — одна из самых технологичных компаний в сфере финансовых услуг. Мне близка философия этого бренда, которая заключается в постоянном росте и поиске смелых и нестандартных решений. Я рад началу нашего сотрудничества, уверен, что оно будет успешным».
Первая рекламная кампания «Тинькофф Бизнес с Иваном Ургантом» уже стартовала. Она задействует телевизионное размещение на 24 каналах, спонсорское участие в популярных проектах «Голос» и «Вечерний Ургант», наружную рекламу в 15 крупнейших городах России и специальный проект в интернете.
Видеоролик с Иваном Ургантом в главной роли уже вышел на федеральных телеканалах России. Это продуктовая реклама, по сюжету которой Иван Ургант ищет банк для обслуживания юридического лица, останавливает свой выбор на Тинькофф Банке и отмечает его преимущества.
3 октября 2017 г. в поддержку рекламному видеоролику стартует специальный проект с участием Ивана Урганта. На странице https://face.tinkoff.ru/ пользователи могут узнать, лицом какого бизнеса они могут стать. Для этого им нужно авторизоваться через соцсети, чтобы система могла проанализировать аватарку. Среди тех, кто поделится результатом, будет разыгран стартовый капитал в 100 000 руб.