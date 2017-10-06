Тинькофф Банк — стратегический партнер форума Finopolis 2017

Москва, Россия — 5 октября 2017 г.



Тинькофф Банк выступил стратегическим партнером третьего форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит 5 и 6 октября в Сочи.



По традиции, Форум объединил на своей площадке крупнейших участников финансовой отрасли и IT-индустрии, а также представителей органов государственной власти.



В этом году главными темами Форума стали новая экономика в цифровом пространстве и ключевые технологические тренды на финансовом рынке.



Также участники Форума обсудили различные аспекты взаимодействия с мегарегулятором и государственными органами, затронули актуальные проблемы использования цифровых технологий на финансовых рынках, а также презентовали новейшие отечественные и зарубежные продукты и инфраструктурные решения.



Тинькофф Банк представил на Форуме звездную команду: перед участниками мероприятия выступили основатель и председатель Совета директоров Олег Тиньков, Председатель правления Оливер Хьюз, Вице-президент по развитию новых каналов привлечения клиентов Георгий Чесаков, Вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев и директор по бизнес-технологиям Константин Маркелов. Они приняли участие в панельных и секционных заседаниях Форума и тематических круглых столах.



Олег Тиньков принял участие в пленарной дискуссии «Новая экономика в едином цифровом пространстве». Он отметил, что существующим банкам с их филиальной сетью будет сложно сделать прорыв в диджитализации, так же как и небольшим финтех-стартапам. Он добавил, что успешный цифровой бизнес в финансовой сфере удалось построить лишь двум компаниям из России, в том числе Тинькофф Банку.



Выступая на пленарной дискуссии «Хит-парад финтеха глазами зарубежных и отечественных визионеров» напомнил аудитории, что Тинькофф Банк продолжает строить финансовую платформу. «Мы смотрим на потребительские потребности наших клиентов — семейный банкинг, платежи ЖКХ, путешествия, образование, дом, машина — и, отталкиваясь от этих потребностей, строим свою экосистему».



В этом году Тинькофф Банк также являлся генеральным партнером первого Молодежного Дня FinTech, который состоялся в рамках Форума 4 октября. Эксперты Тинькофф Банка участвовали в программе Молодежного Дня и провели серию образовательных лекций и активностей для его гостей.



Организатором Форума Finopolis 2017 является Банк России. Миссия Форума — в содействии внедрению информационных технологий в российском финансовом секторе.