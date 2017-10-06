Москва, Россия — 6 октября 2017 г.
Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы и Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц.
С 10 октября 2017 г. услуга «смс-банк» будет переименована в «оповещения об операциях»
Условия комплексного банковского обслуживания
Тарифный план ТПД 3.0 (евро (EUR))
Тарифный план ТПД 3.0 (фунты стерлингов (GBP))
Тарифный план ТПД 3.0 (Мультивалютный)
Тарифный план ТПД 3.0 (рубли РФ)
Тарифный план ТПД 3.0 (доллары США (USD))
Тарифный план ТПС 3.0 (рубли РФ)
Пример тарифа по кредитным картам