Москва, Россия — 10 октября 2017 г.
Тинькофф Банк в рамках акции запускает дополнительные лимиты на снятие наличных, а также на пополнение наличными в банкоматах Тинькофф.
Новые лимиты дополняют существующие суммы льготного снятия и бесплатного пополнения. По умолчанию они составят:
150 000 RUB или 5 000 USD/EUR/GBP за расчетный период для снятия;
300 000 RUB или 10 000 USD/EUR/GBP за расчетный период для пополнения.
Неиспользованная сумма дополнительных лимитов на снятие и пополнение в банкоматах Тинькофф с одного периода на следующий не переносится. Банк вправе индивидуально изменить размер этих лимитов в любую сторону.
Порядок применения лимитов при снятии наличных в банкоматах Тинькофф:
сумма, поступившая с закрытых по сроку вкладов или кредита наличными (если есть);
лимит на снятие наличных в банкоматах Тинькофф;
стандартный лимит бесплатного снятия наличных.
Порядок применения лимитов при пополнении наличными в банкоматах Тинькофф:
лимит на пополнение наличными в банкоматах Тинькофф;
стандартный лимит бесплатного пополнения.
Условия акции по ссылке.