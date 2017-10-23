Тинькофф Банк снижает ставки по рублевым вкладам

Тинькофф Банк снижает ставки по рублевым вкладам, открытым или пролонгированным с 31 октября 2017 г.



Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) со стандартной ставкой:



- 5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);

- 6% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (ставка не изменилась);

- 6% годовых на 12 месяцев (было 7%);

- 6% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 6,5%).



Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) с повышенной ставкой:



- 5,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);

- 7% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (ставка не изменилась);

- 7% годовых на 12 месяцев (было 8%);

- 7% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 8%).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).